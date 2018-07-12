Лидер обороны Хорватии - о сенсационном выходе в финал ЧМ-2018

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен оценил важность победы национальной команды в полуфинальном матче чемпионата мира.

«Мы никогда не забудем этот день. Люди в Хорватии плачут, они счастливы. Это исторический момент. Мы побили рекорд, установленный 20 лет назад и висевший на наших плечах всё это время. Теперь люди никогда нас не забудут. В воскресенье у нас будет возможность улучшить свой результат, и, надеюсь, нам это удастся.

Для меня это особенный момент. Люди говорили, что у меня был непростой сезон, но я с этим несогласен. Я дошёл с «Ливерпулем» до финала Лиги чемпионов, а теперь мне предстоит сыграть со своей сборной в решающем матче чемпионата мира. Думаю, все должны признать, что я один из лучших защитников в мире, и не говорить глупостей.

Нам было нелегко в первом тайме, потому что нам не удавалось контролировать мяч. У англичан были неплохие моменты, но во втором тайме мы сыграли гораздо лучше. В дополнительное время мы продолжили здорово действовать, несмотря на усталость», — цитирует Ловрена beIN Sports.