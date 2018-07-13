Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018

На текущем Мундиале Питана судил четыре матча — Россия 5:0 Саудовская Аравия, Мексика 0:3 Швеция (оба — групповой этап), Хорватия 1:1 Дания (4:3 по пенальти, 1/8 финала) и Уругвая 0:2 Франция (четвертьфинал).

Его ассистентами будут еще двое аргентинцев — Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти. Роль резервного арбитра досталась нидерландцу Бьорну Кейперсу, а его соотечественник Эрвин Зейнстра будет резервным ассистентом.

Финал ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15-го июля. Начало встречи в 18:00 по киевскому времени.