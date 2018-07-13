Динамо отказалось от услуг сенегальского защитника Папа Гуйе

Ветеран не будет играть в команде Хацкевича.

По информации Sport Arena, Динамо не станет подписывать центрального защитника Папу Гуйе.

Причины отказа клуба от услуг 34-летнего защитника пока неизвестны.

Гуйе начал тренироваться на базе Динамо еще весной этого года. В межсезонье игрок прошел медосмотр вместе с первой командой и затем отправился на сборы в Австрию.

Во время предсезонной подготовки Папа сыграл в трех спаррингах — против Колоса (2:1) 27 июня (еще на базе в Конча-Заспе) и с Тяньцзинь Цюаньцзянь (3:3) 5 июля и Ботошани (1:0) 9 июля.

В Украине защитник выступал за Волынь, Металлист и Днепр, суммарно проведя 270 матчей (5 голов) в УПЛ.