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Моуриньо обещает стать тренером сборной Португалии

Жозе Моуриньо
08:22 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Скандальный португальский наставник Жозе Моуриньо не отрицает возможность работы в будущем с национальными командами.

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо заявил, что в будущем он будет работать с национальной командой.

"Мне уже неоднократно приходилось раньше говорить о своем стремлении тренировать национальную команду, чтобы почувствовать атмосферу Мундиаля изнутри. Раньше я не выступал на столь коротких турнирах, которые длятся не более месяца. Я привык к работе на длинной дистанции. Мне бы очень хотелось почувствовать реалии работы на Евро и ЧМ.

Понятно, что меня привлекает перспектива тренировать португальскую сборную. Если вспомнить об эмоциях после триумфа с Порту в Лиге Чемпионов, то они были совсем другими по сравнению с такой же победой с Интером. Не скажу когда, но я обязательно стану тренером сборной Португалии", – цитирует Моуринью RT.

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Новости спорта, Жозе Моуриньо, Национальные сборные, Тренер.
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