"МЮ" готовит £50 млн "Лестеру" за "забивного" защитника сборной Англии
Новости спорта: Участник матча за 3е место в составе сборной Англии может перейти в "Манчестер Юнайдет" за 50 миллионов фунтов.
Защитник "Лестер Сити" и сборной Англии Гарри Магуайр может сменить клуб этим летом. 25-летним англичанином активно интересуется "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.
По информации издания, клуб из Манчестера готов заплатить за трансфер игрока £ 50 млн (€ 56,5 млн).
Отмечается, что "Лестер" не хочет продавать игрока и планирует подписать с ним новый контракт, сделав его одним из наиболее высокооплачиваемых игроков команды.
В прошлом сезоне 25-летний футболист провёл в чемпионате Англии 38 матчей, забил два мяча и сделал четыре передачи. На чемпионате мира — 2018 Магуайр в составе сборной Англии примет участие в матче за 3-е место.