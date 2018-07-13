"МЮ" готовит £50 млн "Лестеру" за "забивного" защитника сборной Англии

Защитник "Лестер Сити" и сборной Англии Гарри Магуайр может сменить клуб этим летом. 25-летним англичанином активно интересуется "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

По информации издания, клуб из Манчестера готов заплатить за трансфер игрока £ 50 млн (€ 56,5 млн).

Отмечается, что "Лестер" не хочет продавать игрока и планирует подписать с ним новый контракт, сделав его одним из наиболее высокооплачиваемых игроков команды.

В прошлом сезоне 25-летний футболист провёл в чемпионате Англии 38 матчей, забил два мяча и сделал четыре передачи. На чемпионате мира — 2018 Магуайр в составе сборной Англии примет участие в матче за 3-е место.