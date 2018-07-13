Селезнев назвал ошибкой переход в российский клуб
Новости спорта: Игрок сборной Украины и Акхисар Беледиеспор Евгений Селезнев считает, что в ранее ошибался, перейдя в российский Кубань.
Селезнев играет в чемпионате Турции за Акхисар Беледиеспор, а до этого выступал за Кардемир Карабюкспор.
"Освоился ли я в Турции? Да, я здесь отдыхаю. Отдыхаю, получаю удовольствие от футбола. Выиграл кубок страны", — рассказал Селезнев UA-Football.
Селезнев замахивается на звание лучшего бомбардира чемпионата Турции в следующем сезоне и жалеет о том, что с конца февраля по май 2016 играл в России за Кубань.
"Поставил себе такую задачу на следующий сезон (стать лучшим бомбардиром чемпионата Турции – прим.). Посмотрим. Я просто много времени потерял в Кубани. Ошибся, что туда перешел".