Селезнев назвал ошибкой переход в российский клуб

Селезнев играет в чемпионате Турции за Акхисар Беледиеспор, а до этого выступал за Кардемир Карабюкспор.

"Освоился ли я в Турции? Да, я здесь отдыхаю. Отдыхаю, получаю удовольствие от футбола. Выиграл кубок страны", — рассказал Селезнев UA-Football.

Селезнев замахивается на звание лучшего бомбардира чемпионата Турции в следующем сезоне и жалеет о том, что с конца февраля по май 2016 играл в России за Кубань.

"Поставил себе такую задачу на следующий сезон (стать лучшим бомбардиром чемпионата Турции – прим.). Посмотрим. Я просто много времени потерял в Кубани. Ошибся, что туда перешел".