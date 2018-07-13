Руни рассказал о причинах ухода из "Эвертона" в "Ди-Си Юнайтед"

Нападающий "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни объяснил почему покинул "Эвертон".

"Ближе к концу прошлого сезона в "Эвертоне" мне дали понять, что клуб будет счастлив, если я его покину. Я до сих пор не могу понять по какой причине, ведь я был лучшим бомбардиром команды. И это несмотря на то, что я играл в полузащите на протяжении большей части сезона.

Я сказал руководству: "Я не ребенок. Если вы хотите, чтобы я ушел, то скажите об этом прямо". И мне дали все ясно понять.

Если бы мне было 18, 20 лет или 21 год я бы, наверное, не сумел справиться с ситуацией. С этого момента и стал доступен вариант с "Ди-Си Юнайтед", а также были и другие варианты. Я почувствовал, что покинуть клуб - это правильное решение.

Я реалист и приехал сюда, чтобы забивать голы и добиваться успеха с командой", - цитирует Руни ESPN.

Напомним, 32-летний Руни в конце июня покинул "Эвертон" и перешел в клуб MLS "Ди-Си Юнайтед", подписав двухлетний контракт.

В прошедшем сезоне Руни, который вернулся в стан "ирисок" прошлым летом, провел 40 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 3 голевые передачи.