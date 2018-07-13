Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок

Бразильский новичок "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал о причинах, побудивших его перейти в донецкий клуб, а также поделился ожиданиями от грядущего матча с "Динамо" за Суперкубок.

"Я хорошо адаптировался. Спасибо игрокам и всему тренерскому штабу, что меня хорошо приняли в команде. Стиль игры "Шахтера" тоже мне помогает. Это очень важно для любого игрока — работать с тренером, который заставляет тебя эволюционировать. У меня было так в карьере почти со всеми тренерами.

Один из факторов, почему я принял такое решение - желание работать с Паулу Фонсекой. Очень уважаю его стиль работы. Уже многому у него научился. Надеюсь, что помогу команду и привнесу что-то хорошее.

Матч с "Динамо" за Суперкубок? Я люблю особенные матчи. Важен не сам факт игры против "Динамо", а мой дебют за "Шахтер" в официальном матче. К тому же, это Суперкубок, в котором играет чемпион. Думаю о хороших моментах и настраиваюсь на победу.

Буду ли отмечать, если забью "Динамо"? Я глубоко уважаю "Динамо", но думаю, что любой гол, который забивает игрок, должен быть отпразднован. Это не значит, что я не уважаю "Динамо". Это значит, что я отмечаю то, что сделал на поле", — сказал Мораес в эфире канала "Футбол 1".