Инфантино рассыпается в комплиментах России по организации ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу в России стал лучшим в истории, считает президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"Это невероятный, изумительный чемпионат мира. Через два дня наступит вершина всего этого. Пару лет назад я говорил, что этот чемпионат мира будет лучшим за все время, теперь я могу сказать это с еще большей степенью убежденности. Да, это лучший чемпионат мира в истории.

Хочу поблагодарить всех: игроков, тренеров, судей. Также — всех, кто работал вокруг поля. Благодарю всю Россию, правительство, президента Владимира Путина, оргкомитет, Российский футбольный союз, всех, кто обеспечивал успешное проведение турнира. Также я благодарю волонтеров - сердце и улыбку чемпионата мира, их вклад также огромен", — считает Инфантино.