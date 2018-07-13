Бенфика сделала Бернарду привлекательное предложение

Бернард в ближайшее время может стать игроком Бенфики. По информации O Jogo, португальский клуб предложил более выгодные условия контракта полузащитнику — оклад в размере 2,3 миллиона евро в год.

Также бразильцу предусмотрен бонус при условии подписания соглашения, который составляет 8,5 миллиона евро.

Источник сообщает, что в ближайшие несколько дней представители Бернарда вновь встретятся с руководством Бенфики для обсуждения деталей перехода. Помимо лиссабонцев, у бразильца есть предложение от Шанхай СИПГ.

Ранее A Bola информировала, что португальский гранд предлагал хавбеку 7 миллионов евро подъемных и 2,2 миллиона евро в год.

25-летний вингер летом стал свободным агентом после того, как у него истек контракт. В составе предыдущей команды бразилец отыграл пять сезонов.

В прошлом сезоне Бернард сыграл 29 матчей и забил 10 голов. Также в его активе 14 матчей и один гол за сборную Бразилии.