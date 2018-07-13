ПСЖ готов платить Неймару зарплату, как у Месси

"ПСЖ" намерен удержать в команде свою главную звезду - форварда Неймара.

Как сообщает Sport.es, парижский клуб готов платить бразильцу 50 миллионов евро в год. Именно такую зарплату "Реал" предлагал 26-летнему нападающему и именно такие деньги сейчас зарабатывает форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Более того отмечается, что ради Неймара "ПСЖ" решил переманить работника медицинского штаба сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что бразилец из-за перестройки в "Реале", который начал переговоры о трансфере игрока, не особо заинтересован в переходе в мадридский клуб и планирует остаться в "ПСЖ".

В прошлом сезоне Неймар сыграл 29 матчей на клубном уровне, забив 27 голов и отдав 16 результативных передач. На ЧМ-2018 форвард провел 5 поединков в составе сборной Бразилии, в которых забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.