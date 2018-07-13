Наставник "Вест Хэма": Я Ярмоленко восхищался долгое время

Чилийский наставник "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини уверен, что Ярмоленко будет более чем комфортно в АПЛ.

- Я очень рад приветствовать Андрея в "Вест Хэме". Он - игрок, которым я восхищался долгое время, с нетерпением жду возможности поработать с ним.

У него хороший опыт игр на высоком уровне в течение многих лет, как с киевским "Динамо", так и с "Боруссией" Дортмунд, в том числе в Лиге Чемпионов, а также он имеет отличную репутацию на международном уровне со сборной Украины.

Я считаю, что его сильные стороны и качества будут соответствовать стилю футбола, который мы хотим показывать, а также хорошо подходят для требований Премьер-лиги.

Мы продолжаем упорно работать, чтобы усилить команду, и я надеюсь, что мы будем иметь больше хороших новостей для болельщиков в ближайшее время, - цитирует Пеллегрини официальный сайт "Вест Хэма".