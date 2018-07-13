Бельгия – Англия: прогноз букмекеров на матч за третье место на ЧМ-2018
Новости спорта: Букмекеры определили фаворита матча Бельгия – Англия на ЧМ-2018.
Сборные Бельгии и Англии сыграют 14 июля в городе Санкт-Петербург на стадионе Крестовский в рамках борьбы за третье место ЧМ-2018. Стартовый свисток – в 17:00 по киевскому времени.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне бельгийской команды.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу "красных дьяволов" с коэффициентом 2,2, а на родоначальников футбола – 3,3. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,75.
Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф Бельгии можно поставить с коэффициентом 2,15, а на победу Англии – 3,2.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Бельгия – Англия.