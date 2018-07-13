Степаненко: Ничья с "Бешикташем" - в обороне сыграли хорошо

Хавбек донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал исход последнего матча на сборе в Австрии и подготовку к новому сезону.

- О чем свидетельствует результат матча и безголевая ничья с "Бешикташем"?

- Думаю, прежде всего, это показывает то, что в обороне сыграли хорошо. Это именно то, что просит от нас тренерский штаб. Команда соперника тоже сыграла хорошо в обороне - видимо, их тренерский штаб также об этом просит.

Они здорово дорабатывали, добегали, даже их нападающие возвращались назад. Это говорит о том, что команды очень серьезно готовятся к большим задачам. Если в обороне не будет порядка, никаких больших целей не добьешься, - сказал Степаненко.