Лидер сборной Хорватии Ракитич - о Модриче и Золотом мяче

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился мнением о капитане команды Луке Модриче и главном тренере Златко Даличе.

«Я убеждён, что Модрич заслужил «Золотой мяч». Мы надеемся, что жюри вынесет решение именно в его пользу. Больше нам ничего не нужно, только самое главное в воскресенье. Если мы выиграем — Лука без сомнений получит этот приз.

Далич — уникальный тренер, у него есть свой способ сближения с игроками, и он всегда очень чёток. С ним работает прекрасный штаб, он настоящий профессионал и любит всё планировать», — приводит слова Ракитича пресс-служба ФИФА.

В финале ЧМ-2018 сборная Хорватии встретится с национальной командой Франции. Встреча состоится 15 июля в столице России на стадионе «Лужники» и начнётся в 18:00 по московскому времени.