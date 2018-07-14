Франция - Хорватия: что говорят букмекеры накануне финала ЧМ-2018
Новости спорта: В воскресенье, 15 июля, состоится финальный поединок ЧМ-2018 в котором сойдутся Франция и Хорватия.
Сборные Франции и Хорватии сыграют 15 июля в городе Москва на стадионе Лужники в финале ЧМ-2018. Стартовый свисток – в 18:00 по киевскому времени.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне французской команды.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу "трехцветных" с коэффициентом 1,94, а на "шашечных" – 5,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,3.
Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф Франции можно поставить с коэффициентом 1,85, а на победу Хорватии – 5,0.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Франция – Хорватия.