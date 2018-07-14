"Наполи" попытался приобрести форварда "Реала"

«Наполи» проявляет интерес к нападающему мадридского «Реала» Кариму Бензема, сообщает Defensa Central.

По информации издания, новый главный тренер клуба из Неаполя Карло Анчелотти лично связывался с представителями «сливочных», чтобы обсудить возможный трансфер 30-летнего француза, но получил отказ.

В минувшем сезоне испанской Примеры Бензема принял участие в 32 матчах (25 — в основе), забил 5 голов (2 — с пенальти) и отдал 10 результативных передач.

Карим выступает за «Реал» с 2009 года. Анчелотти работал в мадридском клубе с 2013 по 2015 год.

Напомним, этим летом «Реал» покинул нападающий Криштиану Роналду, который продолжит карьеру в «Ювентусе».