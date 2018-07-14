Конкурентом Ярмоленко в "Вест Хэме" может стать экс-лидер "Шахтера"

«Вест Хэм» может опередить «Бенфику» в борьбе за полузащитника Бернарда Анисио, сообщает O Jogo.

25-летний Бразилец, проведший 5 сезонов в «Шахтёре», стал свободным агентом. «Бенфика» предложила игроку подписной бонус в размере € 8,5 млн и зарплату € 2,3 млн.

«Вест Хэм», по информации источника, выдвинул иной вариант. Лондонский клуб готов перечислить игроку подписной бонус в размере € 7 млн, а его зарплата в Англии будет составлять € 4 млн.

В прошедшем сезоне полузащитник провёл 19 матчей за донецкий «Шахтёр» и забил 6 голов, также на счету Берарда 4 голевые передачи.