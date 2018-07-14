Бельгия - Англия: где и когда смотреть матч за третье место на ЧМ-2018

Чемпионат мира-2018 подходит к концу, осталось определить победителя, а также разыграть третье место на турнире.

Поединок Англия – Бельгия состоится на арене в Санкт-Петербурге. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на телеканале "Интер". Также будет доступна текстовая онлайн трансляция на сайте "Телеграф Спорт".

В матче за утешительный приз встретятся сборные Бельгии и Англии, которые знакомы между собой еще с группового этапа. Команды разыгрывали между собой первое место в квартете G, где победителем вышли бельгийцы (1:0).

В полуфинале Бельгия минимально проиграла Франции (0:1), а Хорватия не пустила в финал англичан (2:1)

Накануне игры за третье место букмекеры отдают преимущество сборной Бельгии. Так, ставки на победу команды Роберта Мартинеса принимаются с коэффициентом 2,28. Успех Англии оценивается в 3,24. Ничья – 3,8.