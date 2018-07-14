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Цена Виды выросла до 20 миллионов евро

Домагой Вида
08:39 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Ливерпуль предлагает за Виду 20 млн евро, но Бешикташ хочет больше.

Хорватский защитник Домагой Вида своими выступлениями на чемпионате мира привлек внимание английского Ливерпуля.

Как сообщает турецкое издание Fanatik, "мерсисайдцы" предложили Бешикташу 20 миллионов евро за Виду, однако стамбульский клуб хочет выручить на продаже хорвата 35 миллионов.

Напомним, что Вида перешел из Динамо в Беишикташ прошлой зимой на правах свободного агента.

По версии ресурса Transfermarkt, контракт Виды со стамбульцами действителен до лета 2022 года, а стоимость игрока оценивается в 7 миллионов евро.

Напомним, что на чемпионате мира в России Вида отыграл пять матчей за сборную Хорватии и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль подписал пятилетий контракт с Шерданом Шакири.

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Новости спорта, АПЛ, Домагой Вида, ФК Ливерпуль, ЧМ-2018.
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