Ярмоленко: Хочется уже где-то остановиться

«Всё как-то быстро произошло, хотя пришлось попутешествовать. Прилетел в Дортмунд, потом вылетел в Швейцарию, где «Вест Хэм» проводит сборы, а уже оттуда — во Францию. Здесь нужно было уладить формальности, связанные с моей британской визой.

Хочется уже где-то остановиться. Выдохнуть и приступить к подготовке к сезону. Когда во время всех моих путешествий выпадала возможность зайти в тренажёрный зал где-то в гостинице, я был просто счастлив. Хотя две недели перед выходом из отпуска нормально готовился, поэтому проблем с тем, чтобы набрать форму, думаю, не возникнет. Надеюсь, в пятницу начну тренироваться с новой командой.

С командой пока не общался. Но с главным тренером Мануэлем Пеллегрини уже поговорил. Наставник сказал, какой видит мою игру, и я его понял. Он давно за мной следит и рад, что я оказался в его команде. Такие слова дорогого стоят. Было очень приятно пообщаться с таким специалистом, который многого достиг в своей карьере", — приводят слова Ярмоленко «Телеканалы Футбол 1/Футбол 2».

Ярмоленко перешёл в «Боруссию» из киевского «Динамо» летом 2017 года. В прошедшем сезоне 28-летний украинский нападающий принял участие в 18 матчах дортмундцев в немецкой Бундеслиге, в которых отметился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами.