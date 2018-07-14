Гризманн на удачу перед матчами ЧМ трогает усы будущего мужа Памелы Андерсон

По словам форварда, перед матчами ЧМ-2018 он на удачу трогает усы защитника Адиля Рами.

"Да, такая традиция действительно существует. Уже существует. Я начал ей пользоваться перед четвертьфиналом. Как я к этому отношусь? Ну, нам это помогает, так что жаловаться не на что", – цитирует Гризманна ТАСС.

Напомним, что на победных для французов ЧМ-1998 и Евро-2000 у игроков Трехцветных была традиция, по которой Лоран Блан целовал перед игрой в лысину Фабьена Бартеза.

Отметим, что финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия состоится в воскресенье 15 июля и начнется в 21:00.

Известная актриса и модель Памела Андерсон согласилась выйти замуж за защитника «Марселя» и сборной Франции Адиля Рами, сообщает USA TODAY.

Во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу между национальными командами Франции и Бельгии (1:0) Андерсон поддерживала Рами на стадионе «Санкт-Петербург». 51-летняя модель также продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.