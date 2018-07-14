Все дело в приставках: игрокам сборной Германии отключали на ночь интернет

Дело в том, что немецкие игроки любители провести досуг за известным симулятором FIFA и, чтобы футболисты не сильно увлекались видео играми их лишали интернета в поздний час. Об этом сообщает журналист издания Goal.com Ронан Мерфи.

Однако, как сообщает Eurosport, cсылаясь на Bild, игроки "бундестим" все равно засиживались до четырех утра, играя в FIFA или Fortnite.

Напомним, что на чемпионате мира в России сборная Германии не смогла выйти из группы, заняв последнее место в квартете. Команда Йоахима Лева обыграла шведов, но уступила Мексике и Южной Корее.

Ранее отец Месута Озила заявил, что из его сына сделали главного виновника в вылете сборной Германии с ЧМ-2018 и посоветовал сыну завершить международную карьеру.