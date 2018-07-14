Ракитич: На поле будет 4,5 млн хорватов

Иван Ракитич поделился ожиданиями от матча со сборной Франции в финале чемпионата мира.

«Нас ожидает историческая игра, не только нас, футболистов, но и каждого хорвата. На поле будет 4,5 млн игроков.

Мы будем поддерживать друг друга. У нас будет энергия, мы отдадим все силы.

Когда надеваешь священную футболку сборной Хорватии, ты становишься другим человеком. У нас есть это единение, уникальная общность», — сказал Ракитич.

Ранее Ракитич заявил, что сделает татуировку на лбу если Хорватия выиграет чемпионат.

Финал чемпионата мира Франция - Хорватия состоится 15 июля в Москве. Начало встречи в 18:00.