Ракитич: На поле будет 4,5 млн хорватов
Новости спорта: Полузащитник сборной Хорватии о важности финального матча для страны.
Иван Ракитич поделился ожиданиями от матча со сборной Франции в финале чемпионата мира.
«Нас ожидает историческая игра, не только нас, футболистов, но и каждого хорвата. На поле будет 4,5 млн игроков.
Мы будем поддерживать друг друга. У нас будет энергия, мы отдадим все силы.
Когда надеваешь священную футболку сборной Хорватии, ты становишься другим человеком. У нас есть это единение, уникальная общность», — сказал Ракитич.
Ранее Ракитич заявил, что сделает татуировку на лбу если Хорватия выиграет чемпионат.
Финал чемпионата мира Франция - Хорватия состоится 15 июля в Москве. Начало встречи в 18:00.