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"Динамо" сделало предложение вратарю сборной Ирана

Алиреза Бейранванд
13:40 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Алиреза Бейранванд получил предложение от киевского Динамо, но хотел бы продолжить карьеру в Торино.

Голкипер сборной Ирана Алиреза Бейранванд рассказал, что получил предложения от ряда европейских клубов, в том числе и от киевского Динамо, а его будущее решится в несколько следующих дней.

"Я получил предложения от Динамо, Бешикташа, Торино и клубов из Нидерландов и Португалии. Предложение Динамо конкретное, они готовы предложить контракт.

Конечно, я хотел бы перейти в Торино. Все станет известно в ближайшие 2 дня", – сказал Бейранванд в комментарии 90tv.ir.

Также отмечается, что клуб, за который выступает Бейранванд, Персеполис, не получал предложений по трансферу голкипера. Стоимость 25-летнего футболиста, по данным ресурса Transfermarkt, оценивается в немного больше одного миллиона евро.

Отметим, что на чемпионате мира-2018 Бейранванд сыграл в основном составе три матча в составе Ирана и пропустил лишь два мяча. К тому же, голкипер отбил пенальти от Криштиану Роналду.

Напомним, что Динамо перед началом тренировочного сбора в Австрии подписало пятилетний контракт с Денисом Бойко.

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Новости спорта, Алиреза Бейранванд, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ЧМ-2018.
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