Полузащитник Наполи Жоржиньо перешел в Челси

26-летний футболист подписал соглашение, которое будет рассчитано на пять лет. Жоржиньо будет выступать в "Челси" под пятым номером, сообщает официальный сайт лондонцев.

"Я в полном восторге от перехода в "Челси". Нелегко добиться того, чтобы стать частью такого большого клуба. Я очень рад. Доволен тем, что смогу сыграть в такой лиге, как АПЛ, за команду, которая готова на всё ради побед", — сказал Жоржиньо.

Ранее сообщалось, что трансфер Жоржиньо может обойтись "Челси" в € 57 млн плюс € 8 млн в качестве бонусов.

Сегодня, 14 июля, "Челси" объявил о назначении на пост главного тренера экс-наставника "Наполи" Маурицио Сарри.

Жоржиньо выступает в "Наполи" с 2013 года. В прошлом сезоне во всех турнирах он провёл 39 матчей и забил четыре гола.