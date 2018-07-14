Реал сделал заявление по Неймару

Мадридский клуб недавно делал официальное опровержение информации о предложении ПСЖ по Неймару, а теперь и вовсе заверил, что не заинтересован в бразильце.

"В свете постоянных слухов, которые связывают Неймара с нашим клубом, Реал хочет прояснить, что не намерен делать предложение по этому игроку", — гласит заявление "сливочных".

"Отношения между нашими клубами экстраординарные, так что если бы на определенном этапе Реал рассматривал подписание игрока ПСЖ, мы бы начали с официального предложения".

Предполагается, что Реал хочет заменить ушедшего в Ювентус Криштиану Роналду на Эдена Азара из Челси. При этом владелец "синих" Роман Абрамович не против продать бельгийца.