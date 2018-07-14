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Фонсека: Трансферная политика Шахтера приносит успех

Паулу Фонсека
18:19 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
football.ua
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал о подготовке команды к новому сезону,.

По окончании сезона клуб покинули ключевые исполнители. Ушел Дарио Срна – капитан и футболист с великолепными качествами. Факундо Феррейра в предыдущие два года показал себя просто фантастически. То же могу сказать о Бернарде и Фреде, которые были крайне важными для нас игроками, — отметил Фонсека в интервью официальному сайту Шахтера.

Вместе с тем пришли новые ребята. Некоторые еще очень молоды, но я должен признать: товарищеские матчи продемонстрировали, что их адаптация идет достаточно быстро, что меня с положительной стороны удивляет. Конечно, мы не можем слишком много требовать от них с самого начала, но они привыкают к нашему стилю, идеям и игровой философии. Все это делает меня оптимистичным. Полагаю, к Суперкубку команда будет готова.

Мы работаем, думая о будущем, но в первую очередь – о следующем матче. Поэтому я всегда надеюсь, что каждый предстоящий поединок и будет нашим пиком формы. Мы очень требовательны. Для нас недостаточно только выигрывать. Важно при этом доминировать и доказывать, что мы – победители. В данный момент еще не хватает Тайсона, восстанавливается Кайоде, мы на несколько месяцев потеряли Малышева. И в то же время меня с положительной стороны впечатлили новички. Я в Шахтере уже третий год. Большинство ребят прекрасно знают и закрепили мои идеи, поэтому наша задача – облегченная. В товарищеских матчах демонстрируем явную философию нашей игры. Надеюсь, что пик формы будет абсолютно во всех наших поединках".

Несмотря на существенные изменения в составе, Фонсека не намерен менять тактическую схему.

"О смене тактической схемы мы сейчас не думаем хотя бы потому, что существующая приносит успех. Но нужно понимать: новички привнесут в команду свежую струю. Мы же стараемся интегрировать их в свою систему и улучшить ее. Кстати, вопрос тактической схемы весьма субъективен, поскольку в течение матча мы все равно трансформируемся. Игра очень динамична, ребята имеют определенную взаимосвязь в разных зонах. Мы начинаем третий сезон в Шахтере, имея уже отработанную модель, в которую верят наши футболисты. Нужно продолжать в том же духе и лишь прибавлять в некоторых аспектах, связанных в том числе и с характеристиками присоединившихся к нам исполнителей. И думаю, нам удастся подняться еще на уровень выше".

Также Фонсека поделился мнением о бразильских новичках команды.

"Когда подписываются такие контракты, клуб думает не только о настоящем, а еще и о будущем. Трансферная политика Шахтера приносит успех – это неоспоримый факт. Обратите внимание на сборную Бразилии: сколько там футболистов, которые были здесь ранее или находятся здесь сейчас? Шахтер создал отличный рынок для продажи игроков в европейские гранды, работает над тем, чтобы анализировать и интегрировать их в свою философию. Бразильцы приехали именно благодаря такой политике клуба. Мы думаем и о настоящем: эти ребята послужат Шахтеру и сейчас. Но прежде всего они для будущего – им по 18–19 лет, и они привнесут большой вклад. Решения продуманны. Уверен, новички смогут адаптироваться к нашему стилю. Фернандо, Маркиньос, Додо – у них достаточно сильная конкуренция. Необходимо дать им время и понять, что они пришли из совсем иных реалий и другого футбола. Всем предыдущим бразильцам тоже нужно было время, они не взорвались в первые же месяцы, а некоторым даже понадобились годы. Но рано или поздно эти игроки приносили успех. Именно так мы подписываем контракты. У Фернандо, Маркиньоса, Майкона и Додо великолепные качества. Думаю, они весьма быстро адаптируются и будут важными элементами команды".

Шахтер откроет новый сезон матчем за Суперкубок Украины против Динамо 21 июля.

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Новости спорта, Новости футбола, Паулу Фонсека, УПЛ, ФК Шахтер, Футбол.
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