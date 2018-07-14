Домашние матчи Олимпика покажут телеканалы Футбол 1/ Футбол 2

"Мы сотрудничаем с телеканалом «Футбол 1»/«Футбол 2» с самого первого дня своих выступлений в Премьер-лиге. Они предложили нам продлить наше сотрудничество, мы с радостью согласились. Нам очень комфортно, понимаем уровень этого телетранслятора – он самый высокий в Украине на сегодняшний день. Надеемся, что ни мы не огорчим, ни наши партнеры не огорчат нас. Уверен, что это будет взаимовыгодное сотрудничество", — заявил президент Олимпика Владислав Гельзин ТК Футбол 1/2.

"На протяжении четырех лет мы сотрудничали с «Олимпиком» и продлили наше соглашение на новый сезон. Донецкий клуб заслуживает уважения. Находясь в непростых условиях, команда остается конкурентоспособной, ставит перед собой цель вернуться в ТОП-6 и побороться за еврокубковые места в турнирной таблице", — отметил генеральный директор телеканалов Александр Денисов.

На следующий сезон телетрансляции матчей УПЛ распределились следующим образом:

ТК Футбол 1/2: Шахтер, Мариуполь, Ворскла, Арсенал-Киев, Десна, Александрия, Львов, Черноморец, Олимпик.

2+2: Динамо, Заря.

ZIK: Карпаты