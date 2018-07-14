"Пусть победит сильнейший": Далич о финале ЧМ-2018

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2018 с командой Франции.

"Не особенно уделяю внимание статистике — она существует, чтобы её менять. Мы приехали, чтобы насладиться финалом и дать максимальный результат. Не особо интересует, кто наш соперник. Мы заслужили здесь сыграть. Мы хотим, чтобы весь мир болел за нас. Пусть победит сильнейший.

Самые сложные матчи были на групповом этапе. Сейчас давления нет никакого. Я не буду напрягать своих футболистов. Весь мир будет следить за нами, и просто не надо зажиматься и зацикливаться. Это самый главный матч для них и для всего народа. Если мы потерпим поражение, то сделаем это с достоинством. А если завоюем кубок, никто не будет испытывать большую гордость, чем мы2, — передаёт слова Далича Чемпионат.