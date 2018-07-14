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Модрич: Завтра в Хорватии произойдет землетрясение

Лука Модрич
16:43 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Лидер сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018, в котором его команде предстоит сыграть с Францией.

"Если Хорватия победит, в стране это может вызвать сейсмические толчки? Нам это приятно. Мы не можем испытывать большей радости и гордости, чем в те моменты, когда страна радуется. Несмотря на проблемы, которые возникли на нашем пути. Победим или проиграем — завтра в Хорватии всё равно произойдёт землетрясение. Надеемся, страна выйдет на улицы и будет праздновать.

Война сделала хорватов более устойчивыми, упорными. Я не хочу говорить о прошлом — надо смотреть в будущее.

Я столкнулся в жизни с большим количеством трудностей. Главное — никогда не сдаваться и верить в себя, продолжать работать. Всегда будут взлёты и падения, но надо бороться и стараться осуществить свою мечту. Вот что движет мной, это и подвело меня к такому моменту в жизни.

Посмотрим, что скажу команде перед игрой. Я не сижу и не продумываю речи заранее. Скажу ребятам то, что буду ощущать в тот момент. Может, найду вдохновение. У нас сложилась добрая традиция: собираемся в круг и общаемся. Надо сосредоточиться на игре, оставив эмоции позади. Надо выложиться ещё больше, так как это финал. Знаете, даже если бы я знал, что сказать, то не сказал бы вам!" — передаёт слова Модрича Чемпионат.

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