Ракитич: Модрич заслужил "Золотой мяч"

"Я убеждён, что Модрич заслужил "Золотой мяч". Мы надеемся, что жюри вынесет решение именно в его пользу. Больше нам ничего не нужно, только самое главное в воскресенье. Если мы выиграем, Лука, без сомнений, получит этот приз.

Далич — уникальный тренер, у него есть свой способ сближения с игроками, и он всегда очень чёток. С ним работает прекрасный штаб, он настоящий профессионал и любит всё планировать", — приводит слова Ракитича пресс-служба ФИФА.

В финале ЧМ-2018 сборная Хорватии встретится с национальной командой Франции. Встреча состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники" и начнётся в 18:00 по киевскому времени.