Франция - Хорватия: история встреч накануне финала ЧМ-2018

За свою не столь продолжительную историю, как самостоятельная сборная, национальная команда Хорватии пять раз успела встретится с Францией.

И, что интересно, впервые команды встретились именно на чемпионате мира. В 1998 году, Франция принимала мундиаль. 8 июля, на Стад де Франс, хозяева чемпионата в полуфинале встречались с Хорватией, у которой тогда было золотое поколение во главе с Шимичем, Биличем, Бобаном, Просинечки и Шукером. В 2018 году французы в финале встречаются с Хорватией, у которой золотое поколение во главе с Модричем, Ракитичем, Перишичем и Манджукичем.

Тогда, в 1998 году, хорваты открыли счет благодаря голу Давора Шукера в самом дебюте второго тайма. Но уже спустя минуту правый защитник Лилиан Тюрам начал прессинговать Бобана у чужой штрафной, капитан хорватов ошибся и Джоркаефф тут же вывел Тюрама на свидание с вратарем – 1:1. После того, как прошло уже чуть более половина второго тайма, Тюрам вновь отобрал мяч возле чужой штрафной и неробочей левой ногой положил его в дальний угол.

Так французы впервые вышли в главный матч чемпионатов мира, а хорваты проиграли первый матч плей-офф ЧМ в своей истории.

Уже спустя год команды вновь встретились в товарищеском поединке. Тогда Франция одержала разгромную победу 3:0 у себя дома, а еще через полгода победила в Загребе на Максимире со счетом 2:0.

В 2004 году команды вновь встретились на официальном турнире, в этот раз на Евро-2004. В рамках группового этапа Хорватия и Франция выступали в группе B, и сыграли во втором туре. Впервые хорваты сумели не проиграть французам (2:2). Игор Тудор открыл счет, забив мяч в свои ворота, Милан Рапаич с пенальти сравнял, на Дадо Пршо вскоре вывел Хорватию вперед. На 64-й минуте Давид Трезеге сравнял.

Последний матч между этими соперниками состоялся в 2011 году. В товарищеском матче на Парк де Франц при 55 тысячах болельщиков команды не сумели забить ни одного гола.