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Бельгия победила Англию в матче за третье место ЧМ-2018

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Бельгия - Англия
18:57 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сборная Бельгии в матче за 3-е место ЧМ-2018 победила команду Англии.

Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии в матче за третье место на чемпионате мира — 2018. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0 в пользу бельгийцев.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Бельгия 2:0 Англия

Гол: Менье 4', Азар 82'

Предупреждения: Витсель 90+3' - Стоунз 52'

На 4-й минуте Ромелу Лукаку в центре перед штрафной получил мяч, отдал передачу на левый фланг на Насера Шадли, тот прострелил во вратарскую, и Тома Менье в касание отправил мяч в ворота. На 82-й минуте Кевин Де Брёйне отдал передачу на Эдена Азара, Фил Джонс не сумел перехватить пас, Азар вышел один на один с вратарём и пробил в ближний угол.

Финальный матч ЧМ-2018 между командами Франции и Хорватии состоится завтра, 15 июля, на московском стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано в 18:00 по киевскому времени.

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