Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
Новости спорта: Видео обзор матча за третье место чемпионата мира по футболу-2018 Бельгия - Англия.
Сборная Бельгии в матче чемпионата мира-2018 за третье место одолела сопротивление англичан. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.
Бельгийцы сумели забить по голу в каждом из таймов. На старте поединка после классного прострела Шадли удалось забить Томасу Менье, а под занавес поединка Эден Азар ворвался в штрафную и с близкого расстояния переиграл кипера англичан – 2:0.