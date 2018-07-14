Динамо обыграло Викторию (Пльзень): обзор матча и видео голов

Футболисты киевского "Динамо" обыграли в субботу, 14 июля, со счетом 2:0 чешский клуб "Виктория" (Пльзень) на тренировочном сборе в Австрии.

Победу на стадионе города Швац принесли Виталий Буяльскийна (62-я минута) и Евгений Смирный (88).

Это была последняя для киевлян контрольная встреча сбора. Результат - 4 победы и 2 ничьи.

Ранее динамовцы одолели чемпиона Азербайджана "Карабах" - 1:0 (гол - Виктор Цыганков), румынский клуб "Ботошань" - 1:0 (Богдан Леднев) и СК "Тельфс" - 9:0 (Николай Шапаренко, Назарий Русин, Александр Андриевский (2), Евгений Смирный, Максим Дегтярев, Виталий Буяльский, Ахмед Алибеков (2), а также завершили миром матчи с китайской командой "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 3:3 (Виталий Буяльский, Назарий Русин, Беньямин Вербич) и швейцарским "Люцерном" - 1:1 (Артем Беседин).