Слова Дешама перед финалом ЧМ-2018

"Перед каждым матчем есть свои вещи и свой контекст. Мы знаем, что это финал. Могу сказать, что я не один. Весь тренерский штаб работает над тем, чтобы подготовить команду. Мы всё анализируем и готовимся к матчу. Большая часть работы заключается именно в анализе. Мы готовимся в штатном режиме и делаем обычную работу, которую делали на протяжении всех шести матчей на текущем мировом первенстве.

Это будет самый важный матч в этом году. Результат покажет, правильно ли мы работали. Я, господин Далич и все мои коллеги делаем всё, чтобы расслабить команды. Каждый тренер должен действовать более прагматично", — передаёт слова Дешама Чемпионат.