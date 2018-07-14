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Тренер сборной Франции сравнил Модрича с Месси

Лука Модрич
21:47 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями о предстоящем финале ЧМ-2018 против Хорватии.

Дидье Дешам сравнил капитана сборной Хорватии Луку Модрича с Лионелем Месси, причем сравнение оказалось не в пользу аргентинца.

"Модрич не менее Месси одарен игровым интеллектом и технической базой, — сказал тренер сборной Франции на предматчевой пресс-конференции. – Однако есть момент, в котором Лука превосходит и Лионеля, и того же Эдена Азара. Если те в большей степени настроены на индивидуальные действия и стремятся забивать сами, то Модрич исполняет роль дирижера и мозга команды. Именно поэтому с ним надо играть еще плотнее, чем с Месси, чтобы не давать ему возможность играть в пас".

Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия состоится в воскресенье, 15 июля, в Лужниках. Начало в 18:00 по киевскому времени.

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