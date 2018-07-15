"Если понадобится умереть - мы умрем": Льорис настроен решительно на финал ЧМ-2018

Уго Льорис уверен, что сборная Франции готова к финалу ЧМ-2018 против Хорватии и физически, и психологически.

"В нашей команде нет никакой эйфории, — сказал вратарь сборной Франции на предматчевой пресс-конференции. – С самого начала турнира у нас царило спокойствие. Мы не заглядывали далеко вперед, а концентрировались на каждом следующем матче. Теперь у нас остался только один матч, в котором надо будет просто отдать все силы. Если понадобится умереть – мы умрем. Наша команда стала намного опытнее с момента финала Евро-2016, поэтому не думаю, что мы допустим те же ошибки, что и два года назад".

Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия состоится в воскресенье, 15 июля, в Лужниках. Начало в 18:00 по киевскому времени.