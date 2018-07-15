Сампаоли покинет пост главного тренера сборной Аргентины

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) договорилась с главным тренером аргентинской национальной сборной Хорхе Сампаоли о досрочном расторжении контракта, сообщает Marca.

По информации издания, специалист согласился пойти на уступки и вместо ранее установленной компенсации в размере $ 8 млн получит $ 2 млн.

Ранее сообщалось, что Сампаоли сохранит должность главного тренера сборной Аргентины, несмотря на неудачное выступление команды на чемпионате мира—2018. Напомним, аргентинская команда вылетела с ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала, уступив сборной Франции — 3:4. На групповом этапе Аргентина потерпела поражение от Хорватии (0:3), сыграла вничью с командой Исландии (1:1) и победила сборную Нигерии (2:1).