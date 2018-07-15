Новый клуб Ярмоленко побил трансферный рекорд
Новости спорта: "Молотобойцы" совершили самую дорогую покупку в своей истории.
"Вест Хэм" подписал контракт с полузащитником "Лацио" Фелипе Андерсоном, сообщает официальный сайт клуба.
25-летний бразилец присоединился к команде Мануэля Пеллегрини, подписав с "молотобойцами" 4-летний контракт.
"Я действительно счастлив, что мне удалось присоединиться к такой команде, как Вест Хэм", - сказал Фелипе на своей презентации.
"Вест Хэм - клуб с большими традициями, здесь играли такие прекрасные футболисты, как Бобби Мур, Карлос Тевес и Паоло Ди Канио.
Они были отличными игроками и кумирами для своим болельщиков. Кто знает, может быть когда-то я смогу достичь их высот здесь. Я очень рад оказаться здесь. Это мечта.
Я хочу поблагодарить владельца клуба Дэвида Салливана, который приложил немало усилий, чтобы заполучить меня".
"Вест Хэм" выплатил "Лацио" 33,5 млн фунтов, однако сумма может возрасти до 42 млн в случае успехов Фелипе в футболке "хаммерс".