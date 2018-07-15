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Франция 4:2 Хорватия: события матча

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Франция - Хорватия
17:04 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция финального матча чемпионата мира по футболу-2018 Франция - Хорватия.

Франция 4:2 Хорватия

Голы: Манджукич 18' (автогол), Гризманн 38' (с пенальти), Погба 59' - Перишич 28', Манджукич 69'

Предупреждения: Канте 27', Эрнандес 41' - Врсалько 90+2'

 

Матч завершен! Франция - чемпион мира по футболу!

90+5' - Льорис поймал мяч после навеса с левого фланга.

90+2' -желтая карточка Врсалько сбил своего одноклубника по Атлетико Гризманна.

5 минут до конца второго тайма.

89' - Ракитич пробил издали - выше ворот.

88' - Льорис поймал мяч после навеса с левого фланга.

84' - Льорис поймал мяч после удара-навеса Ракитича со штрафного.

81' - знак заменыЗамена у Франции: Фекир меняет Жиру. Замена у Хорватии: знак заменыПьяца меняет Стринича.

78' - Ракитич пробил из пределов штрафной - рядом со штангой.

76' - Врсалько пробил издали - мимо ворот.

73' -знак замены Замена у Франции: Толиссо меняет Матюиди.

69' -знак гол Гол! Льорис решил продемонстрировать дриблинг в своей штрафной - Манджукич удачно подставил ногу и мяч залетел в пустые ворота.

65' - знак голГол! Забивает Мбаппе. Килиан хлестким ударом в нижний угол поразил ворота Субашича.

59' - знак голГол! Погба забивает гол. Ловрен заблокировал дальний удар Погба, а затем Поль сыграл на добивании, точно пробив с линии штрафной. 

58' - Льорис удачно играет на выходе.

54' - знак заменыЗамена у Франции: Нзонзи меняет Канте.

54' - Льорис снимает мяч с головы Манджукича.

52' - Опасно! Субашич спасает свои ворота после выхода Мбаппе фактически один на один.

50' - Врсалько пробил с лету с метров 25-и - мимо.

49' - Льорис во время выходит из своей штрафной и опережает форварда хорватов.

47' - Опасно! Ребич пробивал в касание с метров 12-и - Льорис перевел на угловой.

Второй тайм начался!

1-й тайм окончен. Перерыв.

45+1' - Вида пробил головой после подачи с углового - мимо. 

3 минуты добавлено к 1-му тайму.

43' - Опасно! Ловрен пробивал из убойной позиции - удар блокирован.

41' - желтая карточкаЭрнандес сбил Ребича на правом фланге.

40' - Ребич пробил слету с метров 11-и - мяч докатился прямо в руки Льорису.

38' -знак гол Гол! Гризманн реализовал 11-метровый.

36' - Пенальти! Питана назначает пенальти в ворота сборной Хорватии.

32' - Перишич сыграл рукой в своей штрафной после подачи с углового - решение за арбитром.

28' - знак голГол! Перишич сравнивает счет в матче. Вида отдал мяч на Перишича, который подработал его и пробил с метров 16-и в дальний угол ворот Льориса.

27' - желтая карточкаКанте сбил Перишича в центре поля.

24' - Ракитич пробил слету - мяч улетел намного выше ворот.

23' - Жиру подыграл себе рукой в атаке - штрафной для Хорватии.

21' - Вида пробил головой после подачи со штрафного - выше ворот.

18' - Гол! знак голГризманн подал со штрафного - Манджукич головой переправил мяч в свои ворота.

17' - Мбаппе прострелил с правого фланга - Вида выбил подальше.

15' - Перишич простреливал с левого фланга - защита французов справилась.

9' - Ребич нарушил правила на Погба в центре поля.

8' - Стринич заработал угловой.

4' - Хорватия взяла мяч под контроль.

Президенты Франции и Хорватии приехали поддержать свои сборные:

2' - Модрич сбил Умтити на чужой половине поля.

Матч начался!

Многие звезды спорта и не только находятся на трибунах. Например, быстрейший человек на планете Усейн Болт ожидает увидеть хорошие скорости в финале.

Состоялись предматчевые чествования команд, звучат национальные гимны.

Некоторые болельщики уже наметили свои цели на финал:

Сегодня команд ожидает неистовая поддержка:

Сегодня, 15 июля, на чемпионате мира по футболу состоится решающий матч. В финале Франция сыграет с Хорватией. Игра пройдет в Москве на стадионе "Лужники", рассудит встречу рефери из Аргентины Нестор Питана.  Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 18:00 по киевскому времени.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Составы команд

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Жиру, Гризманн.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Ракитич, Брозович, Модрич, Ребич, Перишич, Манджукич.

Финал ЧМ-2018: анонс матча Франция - Хорватия

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 18:00.

Прогноз букмекеров

Сборная Франции является фаворитом в противостоянии с Хорватией. На победу французской команды букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,91,  успех хорватской команды оценивается в 4,5. Ничья котируется коэффициентом 3,2.

Интересные факты

- Сборная Хорватии впервые играет в финале.

- Франция в 3-й раз сыграет в финале ЧМ (1 победа в 1998 году).

- Главный тренер сборной Франции Дидбе Дешам может стать 3-м человек, выигравшим ЧМ в качестве игрока и тренера.

- Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич проведет лишь 10-й матч в качестве тренера национальной команды.

Слова тренеров

 

"В финал вышли две лучшие команды. Это будет самый сложный матч для нас, где мы встретимся с самым трудным соперником за весь турнир. Французы очень опасны на контратаках. В течение всего турнира у меня был огромный оптимизм, а сейчас мои игроки верят в успех больше, чем я", — сказал главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

Златко Далич

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"У нас нет эйфории. Есть удовлетворение, ведь мы вышли в финал, но мы отдаем себе отчет, что этот матч – самый важный в этом году. И только результат покажет, все ли мы сделали хорошо или где-то недоработали. Перед такими играми мы всегда стараемся расслабить команду, чтобы помочь футболистам и удерживать равновесие", - сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Дидье Дешам

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