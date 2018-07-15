Франция 4:2 Хорватия: события матча
Новости спорта: Прямая текстовая трансляция финального матча чемпионата мира по футболу-2018 Франция - Хорватия.
Франция 4:2 Хорватия
Голы: Манджукич 18' (автогол), Гризманн 38' (с пенальти), Погба 59' - Перишич 28', Манджукич 69'
Предупреждения: Канте 27', Эрнандес 41' - Врсалько 90+2'
Матч завершен! Франция - чемпион мира по футболу!
90+5' - Льорис поймал мяч после навеса с левого фланга.
90+2' - Врсалько сбил своего одноклубника по Атлетико Гризманна.
5 минут до конца второго тайма.
89' - Ракитич пробил издали - выше ворот.
88' - Льорис поймал мяч после навеса с левого фланга.
84' - Льорис поймал мяч после удара-навеса Ракитича со штрафного.
81' - Замена у Франции: Фекир меняет Жиру. Замена у Хорватии: Пьяца меняет Стринича.
78' - Ракитич пробил из пределов штрафной - рядом со штангой.
76' - Врсалько пробил издали - мимо ворот.
73' - Замена у Франции: Толиссо меняет Матюиди.
69' - Гол! Льорис решил продемонстрировать дриблинг в своей штрафной - Манджукич удачно подставил ногу и мяч залетел в пустые ворота.
65' - Гол! Забивает Мбаппе. Килиан хлестким ударом в нижний угол поразил ворота Субашича.
59' - Гол! Погба забивает гол. Ловрен заблокировал дальний удар Погба, а затем Поль сыграл на добивании, точно пробив с линии штрафной.
58' - Льорис удачно играет на выходе.
54' - Замена у Франции: Нзонзи меняет Канте.
54' - Льорис снимает мяч с головы Манджукича.
52' - Опасно! Субашич спасает свои ворота после выхода Мбаппе фактически один на один.
50' - Врсалько пробил с лету с метров 25-и - мимо.
49' - Льорис во время выходит из своей штрафной и опережает форварда хорватов.
47' - Опасно! Ребич пробивал в касание с метров 12-и - Льорис перевел на угловой.
Второй тайм начался!
1-й тайм окончен. Перерыв.
45+1' - Вида пробил головой после подачи с углового - мимо.
3 минуты добавлено к 1-му тайму.
43' - Опасно! Ловрен пробивал из убойной позиции - удар блокирован.
41' - Эрнандес сбил Ребича на правом фланге.
40' - Ребич пробил слету с метров 11-и - мяч докатился прямо в руки Льорису.
38' - Гол! Гризманн реализовал 11-метровый.
36' - Пенальти! Питана назначает пенальти в ворота сборной Хорватии.
32' - Перишич сыграл рукой в своей штрафной после подачи с углового - решение за арбитром.
28' - Гол! Перишич сравнивает счет в матче. Вида отдал мяч на Перишича, который подработал его и пробил с метров 16-и в дальний угол ворот Льориса.
27' - Канте сбил Перишича в центре поля.
24' - Ракитич пробил слету - мяч улетел намного выше ворот.
23' - Жиру подыграл себе рукой в атаке - штрафной для Хорватии.
21' - Вида пробил головой после подачи со штрафного - выше ворот.
18' - Гол! Гризманн подал со штрафного - Манджукич головой переправил мяч в свои ворота.
17' - Мбаппе прострелил с правого фланга - Вида выбил подальше.
15' - Перишич простреливал с левого фланга - защита французов справилась.
9' - Ребич нарушил правила на Погба в центре поля.
8' - Стринич заработал угловой.
4' - Хорватия взяла мяч под контроль.
Президенты Франции и Хорватии приехали поддержать свои сборные:
2' - Модрич сбил Умтити на чужой половине поля.
Матч начался!
Многие звезды спорта и не только находятся на трибунах. Например, быстрейший человек на планете Усейн Болт ожидает увидеть хорошие скорости в финале.
Состоялись предматчевые чествования команд, звучат национальные гимны.
Некоторые болельщики уже наметили свои цели на финал:
Сегодня команд ожидает неистовая поддержка:
Сегодня, 15 июля, на чемпионате мира по футболу состоится решающий матч. В финале Франция сыграет с Хорватией. Игра пройдет в Москве на стадионе "Лужники", рассудит встречу рефери из Аргентины Нестор Питана. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 18:00 по киевскому времени.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Составы команд
Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Жиру, Гризманн.
Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Ракитич, Брозович, Модрич, Ребич, Перишич, Манджукич.
Финал ЧМ-2018: анонс матча Франция - Хорватия
Где смотреть
В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 18:00.
Прогноз букмекеров
Сборная Франции является фаворитом в противостоянии с Хорватией. На победу французской команды букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,91, успех хорватской команды оценивается в 4,5. Ничья котируется коэффициентом 3,2.
Интересные факты
- Сборная Хорватии впервые играет в финале.
- Франция в 3-й раз сыграет в финале ЧМ (1 победа в 1998 году).
- Главный тренер сборной Франции Дидбе Дешам может стать 3-м человек, выигравшим ЧМ в качестве игрока и тренера.
- Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич проведет лишь 10-й матч в качестве тренера национальной команды.
Слова тренеров
"В финал вышли две лучшие команды. Это будет самый сложный матч для нас, где мы встретимся с самым трудным соперником за весь турнир. Французы очень опасны на контратаках. В течение всего турнира у меня был огромный оптимизм, а сейчас мои игроки верят в успех больше, чем я", — сказал главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.
Златко Далич
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"У нас нет эйфории. Есть удовлетворение, ведь мы вышли в финал, но мы отдаем себе отчет, что этот матч – самый важный в этом году. И только результат покажет, все ли мы сделали хорошо или где-то недоработали. Перед такими играми мы всегда стараемся расслабить команду, чтобы помочь футболистам и удерживать равновесие", - сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.
Дидье Дешам