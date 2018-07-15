Франция 4:2 Хорватия: события матча

Франция 4:2 Хорватия

Голы: Манджукич 18' (автогол), Гризманн 38' (с пенальти), Погба 59' - Перишич 28', Манджукич 69'

Предупреждения: Канте 27', Эрнандес 41' - Врсалько 90+2'

Матч завершен! Франция - чемпион мира по футболу!

90+5' - Льорис поймал мяч после навеса с левого фланга.

90+2' - Врсалько сбил своего одноклубника по Атлетико Гризманна.

5 минут до конца второго тайма.

89' - Ракитич пробил издали - выше ворот.

88' - Льорис поймал мяч после навеса с левого фланга.

84' - Льорис поймал мяч после удара-навеса Ракитича со штрафного.

81' - Замена у Франции: Фекир меняет Жиру. Замена у Хорватии: Пьяца меняет Стринича.

78' - Ракитич пробил из пределов штрафной - рядом со штангой.

76' - Врсалько пробил издали - мимо ворот.

73' - Замена у Франции: Толиссо меняет Матюиди.

69' - Гол! Льорис решил продемонстрировать дриблинг в своей штрафной - Манджукич удачно подставил ногу и мяч залетел в пустые ворота.

65' - Гол! Забивает Мбаппе. Килиан хлестким ударом в нижний угол поразил ворота Субашича.

59' - Гол! Погба забивает гол. Ловрен заблокировал дальний удар Погба, а затем Поль сыграл на добивании, точно пробив с линии штрафной.

58' - Льорис удачно играет на выходе.

54' - Замена у Франции: Нзонзи меняет Канте.

54' - Льорис снимает мяч с головы Манджукича.

52' - Опасно! Субашич спасает свои ворота после выхода Мбаппе фактически один на один.

50' - Врсалько пробил с лету с метров 25-и - мимо.

49' - Льорис во время выходит из своей штрафной и опережает форварда хорватов.

47' - Опасно! Ребич пробивал в касание с метров 12-и - Льорис перевел на угловой.

Второй тайм начался!

1-й тайм окончен. Перерыв.

45+1' - Вида пробил головой после подачи с углового - мимо.

3 минуты добавлено к 1-му тайму.

43' - Опасно! Ловрен пробивал из убойной позиции - удар блокирован.

41' - Эрнандес сбил Ребича на правом фланге.

40' - Ребич пробил слету с метров 11-и - мяч докатился прямо в руки Льорису.

38' - Гол! Гризманн реализовал 11-метровый.

36' - Пенальти! Питана назначает пенальти в ворота сборной Хорватии.

32' - Перишич сыграл рукой в своей штрафной после подачи с углового - решение за арбитром.

28' - Гол! Перишич сравнивает счет в матче. Вида отдал мяч на Перишича, который подработал его и пробил с метров 16-и в дальний угол ворот Льориса.

27' - Канте сбил Перишича в центре поля.

24' - Ракитич пробил слету - мяч улетел намного выше ворот.

23' - Жиру подыграл себе рукой в атаке - штрафной для Хорватии.

21' - Вида пробил головой после подачи со штрафного - выше ворот.

18' - Гол! Гризманн подал со штрафного - Манджукич головой переправил мяч в свои ворота.

17' - Мбаппе прострелил с правого фланга - Вида выбил подальше.

15' - Перишич простреливал с левого фланга - защита французов справилась.

9' - Ребич нарушил правила на Погба в центре поля.

8' - Стринич заработал угловой.

4' - Хорватия взяла мяч под контроль.

Президенты Франции и Хорватии приехали поддержать свои сборные:

2' - Модрич сбил Умтити на чужой половине поля.

Матч начался!

Многие звезды спорта и не только находятся на трибунах. Например, быстрейший человек на планете Усейн Болт ожидает увидеть хорошие скорости в финале.

Состоялись предматчевые чествования команд, звучат национальные гимны.

Некоторые болельщики уже наметили свои цели на финал:

Сегодня команд ожидает неистовая поддержка:

Сегодня, 15 июля, на чемпионате мира по футболу состоится решающий матч. В финале Франция сыграет с Хорватией. Игра пройдет в Москве на стадионе "Лужники", рассудит встречу рефери из Аргентины Нестор Питана. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 18:00 по киевскому времени.