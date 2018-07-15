Церемония закрытия ЧМ-2018: кто будет выступать

Режиссер-постановщик церемонии закрытия чемпионата мира-2018 Феликс Михайлов подчеркнул, что мероприятие будет посвящено болельщикам, которые посещали матчи турнира. Церемония закрытия турнира пройдет на московском стадионе "Лужники" в воскресенье, 15 июля, перед финалом Франция – Хорватия.

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

"Мы хотим устроить большой праздник не только футбола, но и тех людей, которые на протяжении месяца создавали потрясающую атмосферу. Этому мы и посвящаем церемонию. Все, что будет происходить на стадионе, будет подчинено радости и празднику, это будет благодарность людям на трибунах", – сказал Михайлов.

Во время церемонии будут продемонстрированы фотографии фанатов, которые посещали матчи чемпионата мира. В шоу примут участие американец Уилл Смит, который исполнил гимн турнира вместе с американским певцом Ники Джемом и албанской исполнительницей Эрой Истрефи.

Напомним, что на церемонии открытия ЧМ-2018 были Робби Уильямс, Роналдо и Касильяс, она также прошла на стадионе "Лужники".