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Мбокани в Монако не смог договориться с президентом "Андерлехта"

Дьемерси Мбокани
23:37 Вс, 15 Июль 2018 Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Бывший нападающий киевского Динамо Дьемерси Мбокани не смог согласовать свое возвращение в бельгийский Андерлехт.

Конголезец провел неудачные переговоры с боссом "пурпурно-белых" Марком Куком, сообщает HLN.

По информации издания, Мбокани и президент Андерлехта встретились в Монако, чтобы обсудить возможное возвращение форварда в Брюссель. Фактурный нападающий играл на Констант Ванден Сток в сезоне 2006/07 и в 2011-2013 гг. Однако, договориться с Мбокани, который находится в статусе свободного агента, не удалось.

Ранее форвард мог стать игроком турецкого Бурсаспора, но руководство "зеленых крокодилов" не смогло удовлетворить финансовые аппетиты Дьемерси Мбокани. В сезоне 2017/18 он провел за киевское Динамо 32 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей.

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Новости спорта, Дьемерси Мбокани, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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