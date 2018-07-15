Мбокани в Монако не смог договориться с президентом "Андерлехта"

Конголезец провел неудачные переговоры с боссом "пурпурно-белых" Марком Куком, сообщает HLN.

По информации издания, Мбокани и президент Андерлехта встретились в Монако, чтобы обсудить возможное возвращение форварда в Брюссель. Фактурный нападающий играл на Констант Ванден Сток в сезоне 2006/07 и в 2011-2013 гг. Однако, договориться с Мбокани, который находится в статусе свободного агента, не удалось.

Ранее форвард мог стать игроком турецкого Бурсаспора, но руководство "зеленых крокодилов" не смогло удовлетворить финансовые аппетиты Дьемерси Мбокани. В сезоне 2017/18 он провел за киевское Динамо 32 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей.