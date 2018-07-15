Лучшим бомбардиром ЧМ-2018 стал англичанин Кейн

Форвард Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018.

В активе англичанина 6 забитых мячей в 6 матчах. 3 мяча нападающий забил с одиннадцатиметровой отметки. Таким образом, он повторил достижение своего соотечественника Гари Линекера, который тоже стал лучшим бомбардиром ЧМ с 6 забитыми мячами на мундиале 1986 года.

Ближайшими преследователями Кейна стали сразу 5 игроков: Денис Черышев, Ромелу Лукаку, Криштиану Роналду, Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. На их счету по 4 забитых мяча. Отметим, что из этого списка только Роналду и Гризманн забивали с пенальти.

Напомним, что лучшим игроком турнира стал капитан сборной Хорватии Лука Модрич.