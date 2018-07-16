Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA

ФИФА вручила персональные награды по итогам чемпионата мира-2018 по футболу, который завершился победой сборной Франции над Хорватией (4:2) в финале.

ЧМ-2018

Чемпионы мира - сборная Франции

Финалист - сборная Хорватии

"Бронзовые" призеры - сборная Бельгии (четвертое место - сборная Англии)

Лучший бомбардир

Форвард сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018. Нападающий "Тоттенхэма" провел шесть матчей на турнире и забил шесть голов. Ближайшие преследователи забили по 4 гола: Антуан Гризманн (Франция), Киллиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Денис Черышев (Россия).

Лучший игрок

Лучшим игроком турнира признан капитан сборной Хорватии Лука Модрич, ему вручили "Золотой мяч" мундиаля. В тройку также вошли бельгиец Эден Азар и нападающий сборной Франции Антуан Гризманн.

Лучший молодой игрок

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе назван лучшим молодым игроком ЧМ-2018.

Лучший голкипер

Лучшим вратарем стал голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Приз "За честную игру FIFA": сборная Испании

Хотя Испания вряд ли будет гордиться выступлением в России-2018, где она сошла с дистанции в 1/8 финала, уступив хозяевам мундиаля, «Ла Роха» может найти некоторую моральную компенсацию в том, что оказалась самой дисциплинированной на турнире – всего две желтых карточки за четыре матча при 34 нарушениях.