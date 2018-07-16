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Слова наставника сборной Франции после победы на ЧМ-2018

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Дидье Дешам
13:10 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлением от победы своей команды на Чемпионате мира 2018.

"У меня очень молодая команда. 14 игроков открывали для себя Чемпионат мира. Но качество было при них. Для меня огромный источник гордости за эту команду - это то, как они смогли добиться правильного настроя на такой турнир. Я всегда повторял: никогда не сдавайтесь, никогда ничего не отдавайте.

Были недостатки, и сегодня мы не все делали правильно, но у нас был нужный менталитет, который стал решающим фактором на этом турнире. В первом тайме финала у нас мало что получалось, но мы вели 2:1. Конечно, в таких случаях возникает вопрос: а Франция - красивый чемпион? Что ж, мы чемпионы мира и будем на вершине мира следующие четыре года. Это то, что нужно помнить", - цитирует француза официальный сайт ФИФА.

Напомним, что Франция стала чемпионом мира, обыграв Хорватию со счетом 4:2.

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Новости спорта, Дидье Дешам, Новости футбола, Сборная Франции, ЧМ-2018.
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1 Комментарий
  • Ольга 16.07.2018 13:28

    Хорваты были сильнее, а вот фортуна улыбнулась Французам, с пенальти надо было разобрать, одно дело когда специально рукой мяч отбивают и другое дело когда это происходит природно. А мяч которой влетел от головы футболиста. Вот это и есть фортуна!!! А сильнее была команда ХОРВАТИИ!!! ХОРВАТЫ - молодцы!!!

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