Наставник сборной Хорватии Далич: Мы расстроены, но гордимся

"Я поздравляю сборную Франции с ее титулом. Мы хорошо играли в первые 20 минут, контролировали игру, пока не пришел автогол со стандарта. Мы вернулись к жизни, доминировали, но потом в наши ворота поставили пенальти.

Я должен поздравить своих игроков. Возможно, это был лучший матч, который мы провели за последние турниры. Контроль игры был за нами, но мы много пропустили. Играя против такого сильного соперника, как Франция, ты не должен ошибаться. Мы немного расстроены, но должны гордиться тем, что сделали", - цитирует наставника сборной Хорватии официальный сайт ФИФА.

Напомним, что Франция стала чемпионом мира, обыграв Хорватию со счетом 4:2.