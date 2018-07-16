Мбаппе выбрал между ПСЖ и "Реалом"

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе дал понять, что он не перейдет в Реал в ближайшее время.

"Нет, у меня контракт с ПСЖ, я счастлив в этой команде. На данный момент этот переход абсолютно невозможен.

Что я почувствовал, когда забил в финале? Работал для этого всю свою карьеру – и счастлив, что удалось это сделать. Выиграть чемпионат мира в моем возрасте – это невероятно! Но для меня это только начало пути, нужно продолжать в том же духе", – сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Реал собирается сделать предложение по лучшему бомбардиру ЧМ-2018.