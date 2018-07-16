Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018
Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018
Новости: Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
Новости: Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Новости: Михайлюк стал самым результативным игроком "Лейкерс"
Михайлюк стал самым результативным игроком "Лейкерс"
X

Мбаппе выбрал между ПСЖ и "Реалом"

Килиан Мбаппе
10:34 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Французский нападающий назвал невероятным то, что он забил в финале ЧМ.

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе дал понять, что он не перейдет в Реал в ближайшее время.

"Нет, у меня контракт с ПСЖ, я счастлив в этой команде. На данный момент этот переход абсолютно невозможен.

Что я почувствовал, когда забил в финале? Работал для этого всю свою карьеру – и счастлив, что удалось это сделать. Выиграть чемпионат мира в моем возрасте – это невероятно! Но для меня это только начало пути, нужно продолжать в том же духе", – сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Реал собирается сделать предложение по лучшему бомбардиру ЧМ-2018.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Килиан Мбаппе, Новости футбола, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Самые яркие моменты празднования французами победы на ЧМ-2018 (Фото)

Самые яркие моменты празднования французами победы на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия (Фото)

Лучшие моменты финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия (Фото)
Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)

Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)
Соблазнительная жена главного арбитра финала ЧМ-2018 (Фото)

Соблазнительная жена главного арбитра финала ЧМ-2018 (Фото)
Кербер - Уильямс: яркие моменты женского финала Уимблдон-2018 (Фото)

Кербер - Уильямс: яркие моменты женского финала Уимблдон-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Во время финала ЧМ-2018 на поле выбежали участницы Pussy Riot (Видео) Определился лучший молодой футболист чемпионата мира-2018 Хацкевич: В "Динамо" остро стоит проблема с форвардом

Последние новости

Наставник сборной Хорватии Далич: Мы расстроены, но гордимся НБУ усовершенствовал методику учета ПИИ Эксперты рассказали, что нашли метод профилактики рака
Сегодня читают в спорте
01 Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
02 Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
03 Во время финала ЧМ-2018 на поле выбежали участницы Pussy Riot (Видео)
04 Мбаппе выбрал между ПСЖ и "Реалом"
05 Дарио Срна: Хорватия заслужила этот успех
Новости сегодня
13:02 Медики рассказали, что чистить уши ватными палочками может быть опасно
12:57 Турчинов отметил пользу отказа украинского ОПК от российского рынка
12:55 Мода 2018: пляжные вещи, которые вышли из моды в этом году (Фото)
12:48 Пеле: Если Мбаппе продолжит так играть, мне придется достать свои бутсы
12:33 Эмма Уотсон побывала на теннисном турнире в стильном наряде
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.07 - 15.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Новости: Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Новости: Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Новости: Медики рассказали, как кухонные полотенца влияют на здоровье
Медики рассказали, как кухонные полотенца влияют на здоровье
Добавить комментарий
0