Модрич и Ракитич подарили друг другу памятные футболки

Полузащитники сборной Хорватии Лука Модрич и Иван Ракитич после финального матча ЧМ-2018 обменялись футболками.

Оба игрока опубликовали на своих страницах в соцсетях фото с раздевалки, на которых они обменялись своими памятными футболками, с которых сыграли в финале ЧМ-2018, подписав их друг для друга.

"Иван, брат, я очень горжусь тем, что смогу провести с тобой эти прекрасные мгновения", - писал Лука Модрич.

"Лука, брат, возможность провести время с тобой стало для меня большим удовольствием", - написал Иван Ракитич.

Напомним, что сборная Франции стала триумфатором ЧМ-2018 после победы над хорватами.