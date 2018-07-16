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Модрич и Ракитич подарили друг другу памятные футболки

Ракитич и Модрич
14:25 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Лидеры сборной Хорватии друг для друга подписали футболки.

Полузащитники сборной Хорватии Лука Модрич и Иван Ракитич после финального матча ЧМ-2018 обменялись футболками.

Оба игрока опубликовали на своих страницах в соцсетях фото с раздевалки, на которых они обменялись своими памятными футболками, с которых сыграли в финале ЧМ-2018, подписав их друг для друга.

"Иван, брат, я очень горжусь тем, что смогу провести с тобой эти прекрасные мгновения", - писал Лука Модрич.

"Лука, брат, возможность провести время с тобой стало для меня большим удовольствием", - написал Иван Ракитич.

Напомним, что сборная Франции стала триумфатором ЧМ-2018 после победы над хорватами.

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Новости спорта, Лука Модрич, Новости футбола, Сборная Хорватии, ЧМ-2018.
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